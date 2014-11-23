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    Амиль Гасымов стал чемпионом мира по самбо

    Азербайджанский самбист признан лучшим на мировом первенстве в японском городе Нарита

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский самбист Амиль Гасымов признан лучшим на мировом первенстве по данному виду спорта в японском городе Нарита.

    Как сообщает Report, уже во второй день Чемпионата мира по самбо, стартовавшего 21 ноября, в весовой категории 74 кг А. Гасымов встретился в финале с российским спортсменом Ильей Лебедевым. Поединик завершился победой азербайджанского самбиста.

    Отметим, что на чемионате отличились и другие наши спортсмены. Агасиф Самедов (52 кг) получил серебряную медаль, а Эмиль Гасанов (68 кг) - бронзовую.

    Чемпионат мира завершится сегодня, 23 ноября.

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