Американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу

Экс-игрок американского футбольного клуба "Питтсбург Стилерз" Энтони Чикилло задержан полицией после дебоша в кабинете врача.

Экс-игрок американского футбольного клуба "Питтсбург Стилерз" Энтони Чикилло задержан полицией после дебоша в кабинете врача.

Как передает Report со ссылкой на TMZ, спортсмен начал ломать вещи и кидать стулья в больнице, после чего прибыла полиция и успокоила Чикилло посредством применения электрошокера. Футболиста поместили в психиатрическую больницу на трое суток.

Чикилло выступал в Национальной футбольной лиге (НФЛ) за "Питтсбург" и "Нью-Орлеан Сэйнтс" и "Денвер Бронкос". В 2021 году он принял решение завершить профессиональную карьеру. Он играл в американский футбол в Университете Майами и был выбран "Стилерс" под общим 212 номером шестом раунде драфта НФЛ 2015 года.