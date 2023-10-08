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Американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу

Американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу Экс-игрок американского футбольного клуба "Питтсбург Стилерз" Энтони Чикилло задержан полицией после дебоша в кабинете врача.
Индивидуальные
8 октября 2023 г. 01:13
Американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу

Экс-игрок американского футбольного клуба "Питтсбург Стилерз" Энтони Чикилло задержан полицией после дебоша в кабинете врача.

Как передает Report со ссылкой на TMZ, спортсмен начал ломать вещи и кидать стулья в больнице, после чего прибыла полиция и успокоила Чикилло посредством применения электрошокера. Футболиста поместили в психиатрическую больницу на трое суток.

Чикилло выступал в Национальной футбольной лиге (НФЛ) за "Питтсбург" и "Нью-Орлеан Сэйнтс" и "Денвер Бронкос". В 2021 году он принял решение завершить профессиональную карьеру. Он играл в американский футбол в Университете Майами и был выбран "Стилерс" под общим 212 номером шестом раунде драфта НФЛ 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı futbolçu həbs edilərək ruhi xəstəxanaya göndərilib

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