​Американский тренер дисквалифицирован на 34 года

В США тренер лошадей Бобби Мартинес дисквалифицирован на 34 года за применение допинга.
Как передает Report, во время внесоревновательного тестирования в июле 2019 года в американском Руисодо Даунс в организмах его лошадей обнаружили запрещенный препарат остарин.
Мартинесу грозит штраф в 480 тысяч долларов, он не сможет претендовать на лицензию до 2054 года. Любые лошади, принадлежащие или обученные Мартинесом, не имеют права участвовать в скачках в Нью-Мексико.
Отметим, что Мартинес может обжаловать решение.