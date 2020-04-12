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Американский тренер дисквалифицирован на 34 года

​Американский тренер дисквалифицирован на 34 года

В США тренер лошадей Бобби Мартинес дисквалифицирован на 34 года за применение допинга.

Как передает Report, во время внесоревновательного тестирования в июле 2019 года в американском Руисодо Даунс в организмах его лошадей обнаружили запрещенный препарат остарин.

Мартинесу грозит штраф в 480 тысяч долларов, он не сможет претендовать на лицензию до 2054 года. Любые лошади, принадлежащие или обученные Мартинесом, не имеют права участвовать в скачках в Нью-Мексико. 

Отметим, что Мартинес может обжаловать решение.

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