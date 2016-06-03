Американский велогонщик отказался от участия в олимпиаде из-за вируса Зика

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Американский велогонщик Тиджей ван Гардерен отказался от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на CyclingNews, причиной отказа является опасение заразиться вирусом Зика.

Он опасается передать вирус своей беременной жене. Ван Гардерен должен был принять участие в олимпийских соревнованиях сразу в двух дисциплинах, однако велогонщик отказался подвергать себя хоть какому-нибудь минимальному риску: "Я знаю, что опасность чрезвычайно мала, к тому же есть меры предосторожности, которые можно принять. Но дело в том, что я не хочу подвергать себя никакому риску, который мог бы сказаться в дальнейшем на моей семье".

Отметим, что ранее свою озабоченность вирусом Зика выразил испанский баскетболист По Газоль, заявивший, что вся сборная Испании по баскетболу еще не приняла окончательного решения об участии в Олимпиаде.