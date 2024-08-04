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Американский пловец побил мировой рекорд и стал золотым призером Олимпиады

Американский пловец побил мировой рекорд и стал золотым призером Олимпиады Американец Роберт Финк установил мировой рекорд в плавании на дистанции 1 500 метров вольным стилем и завоевал золотую медаль парижской Олимпиады.
Индивидуальные
4 августа 2024 г. 22:24
Американский пловец побил мировой рекорд и стал золотым призером Олимпиады

Американец Роберт Финк установил мировой рекорд в плавании на дистанции 1 500 метров вольным стилем и завоевал золотую медаль парижской Олимпиады.

Как сообщает Report, пловец преодолел установленный отрезок за 14 минут 30,67 секунды.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал китайцу Сунь Яну (14 минут 31,02 секунды), который он установил во время Олимпиады в Лондоне.

Финку 24 года, он выиграл третье олимпийское золото. На предыдущих летних Играх в Токио американец стал чемпионом на дистанциях 800 и 1 500 метров вольным стилем. На Играх в Париже американец завоевал серебряную медаль на 800-метровке.

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