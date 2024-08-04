Американский пловец побил мировой рекорд и стал золотым призером Олимпиады

Американец Роберт Финк установил мировой рекорд в плавании на дистанции 1 500 метров вольным стилем и завоевал золотую медаль парижской Олимпиады.

Американец Роберт Финк установил мировой рекорд в плавании на дистанции 1 500 метров вольным стилем и завоевал золотую медаль парижской Олимпиады.

Как сообщает Report , пловец преодолел установленный отрезок за 14 минут 30,67 секунды.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал китайцу Сунь Яну (14 минут 31,02 секунды), который он установил во время Олимпиады в Лондоне.

Финку 24 года, он выиграл третье олимпийское золото. На предыдущих летних Играх в Токио американец стал чемпионом на дистанциях 800 и 1 500 метров вольным стилем. На Играх в Париже американец завоевал серебряную медаль на 800-метровке.