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Американский легкоатлет Фишер установил второй мировой рекорд за неделю

Американский легкоатлет Фишер установил второй мировой рекорд за неделю Американский легкоатлет Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 5 000 метров в помещении на турнире в США.
Индивидуальные
15 февраля 2025 г. 09:20
Американский легкоатлет Фишер установил второй мировой рекорд за неделю

Американский легкоатлет Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 5 000 метров в помещении на турнире в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Фишер преодолел дистанцию за 12 минут 44,09 секунды.

Прежний мировой рекорд держался более 20 лет, в феврале 2004 года Кенениса Бекеле из Эфиопии пробежал 5 000 метров за 12 минут 49,60 секунды.

Фишеру 27 лет. Он является бронзовым призером Олимпиады в Париже на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. Ему также принадлежит мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении, который он установил 9 февраля.

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Версия на английском языке American Fisher breaks 5,000-meter indoor world record in Boston

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