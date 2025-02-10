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Американский игрок "Сархадчи": Рад перейти в азербайджанский клуб

Американский игрок "Сархадчи": Рад перейти в азербайджанский клуб Американский игрок "Сархадчи": Рад перейти в азербайджанский клуб
Индивидуальные
10 февраля 2025 г. 15:33
Американский игрок Сархадчи: Рад перейти в азербайджанский клуб

Новый легионер азербайджанской баскетбольной команды "Сархадчи" Джимми Никол заявил, что рад переходу в азербайджанский клуб.

Как сообщает Report, его слова приводит пресс-службой клуба.

Игрок отметил, что доволен новой командой и шансом принять участие в чемпионате Азербайджана.

"Мои тренеры и менеджер очень легко осуществили переход. Азербайджан отличается от США, но мне понравилась ваша страна. Я попробовал и полюбил новые блюда", - сказал он.

Американский баскетболист также рассказал об игре, в которой они уступили "Нефтчи" со счетом 67:82 в XIV туре Азербайджанской баскетбольной лиги. "Мы хорошая команда и у нас есть потенциал перевернуть ход сезона. В игре с "Нефтчи" мы поняли, что наши штрафные броски не на должном уровне, будем усерднее тренироваться, чтобы улучшить результаты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Sərhədçi"nin ABŞ-li oyunçusu: "Azərbaycan klubuna keçmək mənim üçün xoş oldu"

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