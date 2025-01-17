Американский гимнаст дисквалифицирован на 16 месяцев

Американское антидопинговое агентство отстранило члена национальной сборной по гимнастике Юлу Молдауэра от спорта на 16 месяцев.

Американское антидопинговое агентство отстранило члена национальной сборной по гимнастике Юлу Молдауэра от спорта на 16 месяцев.

Как сообщает Report, об этом 28-летний гимнаст сообщил на своей странице в социальной сети.

Молдауэр был наказан за три "флажка", т.е. три пропуска внесоревновательного допинг-контроля по причине несвоевременного заполнения системы ADAMS.

Срок дисквалификации Молдауэра действует до января 2026 года.

Отметим, что Юла Молдауэр дважды становился бронзовым призером чемпионата мира и был в составе сборной США на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.