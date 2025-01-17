Американский гимнаст дисквалифицирован на 16 месяцев

Американское антидопинговое агентство отстранило члена национальной сборной по гимнастике Юлу Молдауэра от спорта на 16 месяцев.
Как сообщает Report, об этом 28-летний гимнаст сообщил на своей странице в социальной сети.
Молдауэр был наказан за три "флажка", т.е. три пропуска внесоревновательного допинг-контроля по причине несвоевременного заполнения системы ADAMS.
Срок дисквалификации Молдауэра действует до января 2026 года.
Отметим, что Юла Молдауэр дважды становился бронзовым призером чемпионата мира и был в составе сборной США на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.