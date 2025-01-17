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Американский гимнаст дисквалифицирован на 16 месяцев

Американский гимнаст дисквалифицирован на 16 месяцев Американское антидопинговое агентство отстранило члена национальной сборной по гимнастике Юлу Молдауэра от спорта на 16 месяцев.
Индивидуальные
17 января 2025 г. 18:23
Американский гимнаст дисквалифицирован на 16 месяцев

Американское антидопинговое агентство отстранило члена национальной сборной по гимнастике Юлу Молдауэра от спорта на 16 месяцев.

Как сообщает Report, об этом 28-летний гимнаст сообщил на своей странице в социальной сети.

Молдауэр был наказан за три "флажка", т.е. три пропуска внесоревновательного допинг-контроля по причине несвоевременного заполнения системы ADAMS.

Срок дисквалификации Молдауэра действует до января 2026 года.

Отметим, что Юла Молдауэр дважды становился бронзовым призером чемпионата мира и был в составе сборной США на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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Версия на английском языке US olympic gymnast Yul Moldauer suspended by USADA until 2026
Версия на азербайджанском языке ABŞ idmançısı 16 ay müddətinə diskvalifikasiya edilib

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