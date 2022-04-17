Американский боксер объединил три титула чемпиона мира

Американец Эррол Спенс объединил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг.

Американец Эррол Спенс объединил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Арлингтоне (США, штат Техас), он выиграл у кубинца Йордениса Угаса техническим нокаутом в десятом раунде.

32-летний Спенс защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс суперчемпиона мира WBA, принадлежавший Угасу. Американец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 28 побед (22 нокаутом). Спенс в шестой раз защитил пояс IBF, которым владеет с 2017 года, и во второй раз - титул WBC, который завоевал в 2019 году.

Титулом чемпиона мира по оставшейся престижной версии, Всемирной боксерской организации (WBO), владеет американец Теренс Кроуфорд.