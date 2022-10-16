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Американский боксер Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира

Американский боксер Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира Американец Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в весовой категории до 61,23 кг.
Индивидуальные
16 октября 2022 г. 08:56
Американский боксер Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира

Американец Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в весовой категории до 61,23 кг.

Как передает Report, в 12-раундовом поединке, прошедшем в Мельбурне, он выиграл у австралийца Джорджа Камбососа - младшего решением судей.

Соперники встретились во второй раз. В июне этого года Хэйни одержал победу решением судей и завоевал звание абсолютного чемпиона мира.

23-летний Хэйни не знает поражений на профессиональном ринге - на его счету 29 побед (15 нокаутом). Он в четвертый раз защитил титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет с 2019 года, и впервые - пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Камбососу-младшему 29 лет, он потерпел второе поражение в карьере при 20 победах (10 нокаутом). Он владел поясами IBF, WBA, WBO и WBC с ноября 2021 года, выиграв у американца Теофимо Лопеса решением судей.

Абсолютными чемпионами мира в профессиональном боксе в настоящее время также являются американец Джермелл Чарло (до 69,9 кг) и мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг).

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