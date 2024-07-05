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Американский боец MMA хочет побороть силы с Рафаэлем Физиевым

Американский боец MMA хочет побороть силы с Рафаэлем Физиевым Американский боец MMA хочет побороть силы с Рафаэлем Физиевым
Индивидуальные
5 июля 2024 г. 17:48
Американский боец MMA хочет побороть силы с Рафаэлем Физиевым

Американский боец смешанных единоборств Джалин Тернер хочет побороть силы с азербайджанцем Рафаэлем Физиевым.

Как сообщает Report, спортсмен заявил об этом в интервью изданию MMA Junkie.

Тернер, занимающий 13-е место в рейтинге UFC в легком весе, сказал, что хочет встретиться в бою с одним из настоящих "гангстеров": "Я хотел бы провести бой-реванш с Дэном Хукером и Матеушем Гамротом. Но больше всего я хотел бы побороться с Физиевым. Я чувствую, что это будет хороший бой. Все просят меня об этом поединке".

Отметим, что Джалин Тернер до сих пор провел 28 боев в MMA и одержал 19 побед. Физиев же выиграл 12 из 15 встреч.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-dən olan MMA idmançısı azərbaycanlı döyüşçü ilə qarşılaşmaq istəyir

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