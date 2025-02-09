О нас

Американский атлет установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении

Американский атлет установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении Американский легкоатлет Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении на турнире в США.
Индивидуальные
9 февраля 2025 г. 11:35
Американский атлет установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении

Американский легкоатлет Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении на турнире в США.

Как сообщает Report, Фишер преодолел дистанцию за 7 минут 22,91 секунды. Он превзошел мировой рекорд, который с февраля 2023 года составлял 7 минут 23,81 секунды и принадлежал Ламече Гирме из Эфиопии.

Второе место на прошедших соревнованиях занял американец Коул Хокер, который также показал результат выше прежнего мирового рекорда - 7 минут 23,14 секунды.

Также по итогам соревнований в США был обновлен рекорд в беге на милю (1 609 метров). Обладателем мирового достижения стал американец Яред Нугузе, финишировавший за 3 минуты 46,63 секунды. Вторым стал его соотечественник Хоббс Кесслер (3.46,90). Прежний мировой рекорд был установлен эфиопом Йомифом Кеджелчей в марте 2019 года - 3 минуты 47,01 секунды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Amerikalı atlet 3000 metr məsafəyə qaçış üzrə dünya rekordu müəyyənləşdirib

Другие новости из категории

Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на рейтинговом турнире в Хорватии
ФотоАзербайджанские борцы завоевали еще две медали на рейтинговом турнире в Хорватии
9 февраля 2025 г. 00:15
Гашим Магомедов удержал позиции в мировом рейтинге тхэквондистов
Гашим Магомедов удержал позиции в мировом рейтинге тхэквондистов
8 февраля 2025 г. 11:41
Zagreb Open: К соревнованиям подключились шесть азербайджанских борцов
Zagreb Open: К соревнованиям подключились шесть азербайджанских борцов
7 февраля 2025 г. 22:57
В Баку пройдут чемпионат страны и первенство столицы по прыжкам на батуте и тамблингу
В Баку пройдут чемпионат страны и первенство столицы по прыжкам на батуте и тамблингу
7 февраля 2025 г. 19:32
Чемпионат Азербайджана: Стали известны соперники Мамедъярова и Раджабова в 1/4 финала
Чемпионат Азербайджана: Стали известны соперники Мамедъярова и Раджабова в 1/4 финала
7 февраля 2025 г. 09:24
Два азербайджанских бадминтониста впервые вошли в сотню лучших в мире
Два азербайджанских бадминтониста впервые вошли в сотню лучших в мире
6 февраля 2025 г. 11:28
Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в первый день Zagreb Open в Хорватии
Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в первый день Zagreb Open в Хорватии
6 февраля 2025 г. 00:41
Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами, отличившимися на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами, отличившимися на международных соревнованиях
5 февраля 2025 г. 21:59
Определились обладатели награды Fair Play имени Вугара Гашимова
Определились обладатели награды Fair Play имени Вугара Гашимова
5 февраля 2025 г. 14:41
Чемпионат Азербайджана: Мамедъяров и Раджабов одержали первые победы
ФотоЧемпионат Азербайджана: Мамедъяров и Раджабов одержали первые победы
5 февраля 2025 г. 10:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi