Американский атлет установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении

Американский легкоатлет Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении на турнире в США.

Американский легкоатлет Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3 000 метров в помещении на турнире в США.

Как сообщает Report , Фишер преодолел дистанцию за 7 минут 22,91 секунды. Он превзошел мировой рекорд, который с февраля 2023 года составлял 7 минут 23,81 секунды и принадлежал Ламече Гирме из Эфиопии.

Второе место на прошедших соревнованиях занял американец Коул Хокер, который также показал результат выше прежнего мирового рекорда - 7 минут 23,14 секунды.

Также по итогам соревнований в США был обновлен рекорд в беге на милю (1 609 метров). Обладателем мирового достижения стал американец Яред Нугузе, финишировавший за 3 минуты 46,63 секунды. Вторым стал его соотечественник Хоббс Кесслер (3.46,90). Прежний мировой рекорд был установлен эфиопом Йомифом Кеджелчей в марте 2019 года - 3 минуты 47,01 секунды.