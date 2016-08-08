​Американские пловцы выиграли золото ОИ в эстафете 4х100 м кролем

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Сборная США по плаванию завоевала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Как передает Report, Американский квартет в составе Майкла Фелпса, Калеба Дрессела, Райана Хелда и Натана Адриана преодолел дистанцию за 3:09.92.

Второе место заняла сборная Франции (Мехди Метелла, Фабьен Жило, Флоран Маноду, Жереми Стравью) - 3:10.53, третьими стали австралийцы (Джеймс Робертс, Кайл Чалмерс, Джеймс Магнуссен, Камерон Макэвой) - 3:11.37.

Фелпс обновил собственный рекорд по количеству золотых медалей на Играх.

Золотая медаль Олимпиады 2016 года стала для американца 19-й в карьере.

Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр, на его счету 23 медали (19 золотых, по 2 серебряных и бронзовых), завоеванные на Играх 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.