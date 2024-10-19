Американская пловчиха установила новый мировой рекорд

Американская пловчиха Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на матчевой встрече Университета Вирджинии с Университетом Флориды 21-летняя Уолш показала результат 55,98 секунды.
Американка улучшила достижение венгерки Катинки Хоссу (56,51), которое было установлено в августе 2017 года на Кубке мира в Берлине.
Кроме этого, Гретчен Уолш является текущей рекордсменкой мира на дистанции 100 метров баттерфляем на длинной воде.
На недавней Олимпиаде в Париже Уолш завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза на чемпионате мира 2023 года.