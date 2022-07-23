Американка установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Сидни Маклафлин в ночь на субботу установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.

Сидни Маклафлин в ночь на субботу установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 50,68 секунды и стала чемпионкой мира.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал также ей, она установила его в июне на чемпионате США, пробежав дистанцию за 51,41 секунды.

Отметим, что Маклафлин также является двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио она также завоевала золотую медаль в эстафете 4х400 метров. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в беге на 400 метров с барьерами и обладательницей золотой медали того же турнира в эстафете 4х400 метров.