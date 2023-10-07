Американка Симона Байлз стала самой титулованной гимнасткой в истории

Американская гимнастка Симона Байлз в шестой раз стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье и опередила белоруса Виталия Щербо по числу медалей на чемпионатах мира и Олимпиадах — 34 против 33.

Американская гимнастка Симона Байлз в шестой раз стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье и опередила белоруса Виталия Щербо по числу медалей на чемпионатах мира и Олимпиадах — 34 против 33.

Как передает Report , Байлз набрала 58,399 балла в упражнениях на бревне, в вольных упражнениях, в опорном прыжке и на брусьях.

Второе место заняла Ребека Андраде из Бразилии (56,766), третье — Шилиз Джонс из США (56,332).

26-летняя Симона Байлз вернулась в спорт после двухлетней паузы в 2023 году. На ее счету 27 медалей на чемпионатах мира, в том числе 21 золото. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также серебряной и дважды бронзовой призеркой Олимпиад.