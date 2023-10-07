Американка Симона Байлз стала самой титулованной гимнасткой в истории

Американская гимнастка Симона Байлз в шестой раз стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье и опередила белоруса Виталия Щербо по числу медалей на чемпионатах мира и Олимпиадах — 34 против 33.
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Второе место заняла Ребека Андраде из Бразилии (56,766), третье — Шилиз Джонс из США (56,332).
26-летняя Симона Байлз вернулась в спорт после двухлетней паузы в 2023 году. На ее счету 27 медалей на чемпионатах мира, в том числе 21 золото. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также серебряной и дважды бронзовой призеркой Олимпиад.