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Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе Американский боец смешанного стиля Шон Стрикленд победил новозеландца Исраэля Адесанью в поединке за чемпионский пояс в среднем весе.
Индивидуальные
10 сентября 2023 г. 09:14
Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Американский боец смешанного стиля Шон Стрикленд победил новозеландца Исраэля Адесанью в поединке за чемпионский пояс в среднем весе.

Как сообщает Report, по итогам всех пяти раундов обеда Стрикленду была присуждена единогласным решением судей. Поединок был главным событием турнира UFC 293 в Сиднее.

В результате владевший титулом Адесанья лишился пояса, а Стрикленд стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории. На счету у 32-летнего бойца теперь 28 побед при пяти поражениях.

32-летний Адесанья проиграл второй бой в смешанных единоборствах, выиграл до этого 23. В 2019 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе (одолев австралийца Роберта Уиттакера), пять раз его защитил. Осенью 2022 года лишился пояса, проиграв бразильцу Алексу Перейре, весной 2023 года завоевал его вновь (победив того же Перейру).

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