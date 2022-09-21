Американец Росас Джуниор стал самым молодым бойцом в истории UFC

Американец Рауль Росас Джуниор в среду подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и стал самым молодым представителем организации за ее историю.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба UFC.
В среду 17-летний Росас Джуниор победил американца Мандо Гутьерреза в рамках турнира Dana White’s Contender Series. После поединка президент UFC Дэйна Уайт предоставил бойцу контракт с организацией.
Ранее самым молодым бойцом в истории UFC был американец Чейз Хупер, который подписал контракт с организацией в 2019 году в возрасте 19 лет.
Росас Джуниор провел шесть боев в смешанных единоборствах и одержал шесть побед.