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AMADA: За пять лет проведено 6 260 допинг-тестов

AMADA: За пять лет проведено 6 260 допинг-тестов 10:38 С момента создания Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) по сегодняшний день проведено 6 260 допинг-тестов.
Индивидуальные
23 декабря 2021 г. 11:05
AMADA: За пять лет проведено 6 260 допинг-тестов

С момента создания Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) по сегодняшний день проведено 6 260 допинг-тестов.

Как сообщает Report, об этом заявила директор AMADA Шафаг Гусейнли на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Руководитель агентства напомнила, что AMADA отмечает пятилетие.

"5 400 тестов были реализованы в рамках национальной программы тестирования. За весь период деятельности агентства выявлено 76 нарушений антидопинговых правил, за последние три года - только два нарушения, 9 спортсменов были оправданы по делам о нарушениях антидопинговых правил" - Ш.Гусейнли.

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Версия на азербайджанском языке Son 5 ildə qeydə alınmış antidopinq pozuntularının sayı açıqlanıb

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