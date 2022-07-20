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AMADA: В этом году участились случаи нарушения антидопинговых правил

AMADA: В этом году участились случаи нарушения антидопинговых правил "В 2022 году участились случаи нарушения антидопинговых правил. И причин тому много - от желания выиграть любой ценой до высокой конкуренции".
Индивидуальные
20 июля 2022 г. 12:57
AMADA: В этом году участились случаи нарушения антидопинговых правил

"В 2022 году участились случаи нарушения антидопинговых правил. И причин тому много - от желания выиграть любой ценой до высокой конкуренции".

Как сообщает Report, об этом сообщила директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли на мероприятии на тему "Роль СМИ в антидопинговом просвещении", посвященном 22 июля - Дню национальной прессы.

"В связи с этим мы обращаемся к федерациям, чтобы со спортсменами проводилась просветительская работа", - сказала Ш. Гусейнли.

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Версия на азербайджанском языке AMADA: "Bu il antidopinq qayda pozuntularının sayı artıb"

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