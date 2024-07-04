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AMADA расширяет сотрудничество с турецкими антидопинговыми организациями

AMADA расширяет сотрудничество с турецкими антидопинговыми организациями Руководство Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) совершило рабочий визит в Турцию.
Индивидуальные
4 июля 2024 г. 18:12
AMADA расширяет сотрудничество с турецкими антидопинговыми организациями

Руководство Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) совершило рабочий визит в Турцию.

Как сообщили Report в агентстве, в рамках визита делегация во главе с исполнительным директором AMADA Тахминой Тагизаде встретилась с членом правления Национального олимпийского комитета Турции Сезаи Багбаши.

На встрече был обсужден уровень антидопинговой подготовки азербайджанских и турецких спортсменов и спортивных ассистентов, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, а также их ожидаемые достижения на олимпиаде.

Азербайджанская делегация также посетила Центр допинг-контроля при Университете Хаджеттепе, где состоялась встреча исполнительного директора AMADA с техническим менеджером и координатором центра Синаном Онолом.

В ходе встречи в Антидопинговой комиссии Турции с участием главы комиссии, профессора Рюштю Гунера была обсуждена борьба с допингом в глобальном масштабе, совместная организация научно-исследовательских и образовательных проектов и другие вопросы.

В состав делегации AMADA вошли также заместитель исполнительного директора агентства Руфат Эфендиев и менеджер образовательных программ Гудрат Сафаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMADA Türkiyə antidopinq qurumları ilə əməkdaşlığı genişləndirir

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