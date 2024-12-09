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AMADA провела образовательный семинар для тренеров и спортсменов

AMADA провела образовательный семинар для тренеров и спортсменов
Индивидуальные
9 декабря 2024 г. 17:38
AMADA провела образовательный семинар для тренеров и спортсменов

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) совместно с Республиканским спортивным центром "Техсил" организовали образовательный семинар по вопросам антидопинга.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие тренеры, директора детско-юношеских спортивных и шахматных школ, а также юные спортсмены.

Участникам семинара рассказали о нарушениях антидопинговых правил, рисках, связанных с использованием допинга, и процедуре допинг-контроля. Ведущий специалист AMADA Гудрат Сафаров объяснил основные положения антидопинговых правил, включая возможные наказания за их нарушение.

Отмечалось, что спортсмены могут быть протестированы на допинг в любое время и в любом месте без предупреждения. Им напомнили о необходимости соблюдать правила, избегать запрещенных веществ и методов, а также предоставлять информацию о своем местонахождении.

В рамках интерактивной сессии участники получили ответы на интересующие их вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMADA antidopinq mövzusunda maarifləndirici seminar keçib

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