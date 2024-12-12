AMADA проведет конференцию для обсуждения новых методов борьбы с допингом

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Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) организует 16 декабря в Баку международную конференцию на тему "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год".

Об этом сообщили Report в AMADA.

В конференции примут участие государственные официальные лица, олимпийские чемпионы, руководители федераций, а также главы Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного агентства допинг-тестирования (ITA), национальных антидопинговых организаций других стран и др.

Программа конференции включает несколько сессий, на которых планируется подвести итоги летних Олимпийских игр в Париже, обсудить инновационные исследования и вызовы для выявления допинга, точность процесса допинг-контроля, успехи в олимпийских антидопинговых усилиях, приоритетности образования и науки в борьбе с допингом.

Целью конференции является повышение опыта и знаний в области борьбы с допингом, поддержка научных исследований, просвещения спортсменов и спортивной общественности.

В рамках конференции также будет представлена выставка фотографий-победителей международного конкурса, организованного AMADA совместно с фотоклубом Gilavar.