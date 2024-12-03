AMADA представило Азербайджан на воркшопе в Лондоне

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) представило страну на воркшопе по дата-аналитике в Университете Лафборо в Лондоне.

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) представило страну на воркшопе по дата-аналитике в Университете Лафборо в Лондоне.

Как сообщили Report в AMADA, воркшоп, организованный Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) и Sport Integrity Australia в сотрудничестве с AxiaOrigin, собрал основных партнеров глобального антидопингового сообщества.

В мероприятии приняли участие представители 16 антидопинговых организаций (АДО), Всемирного антидопингового агентства (WADA), Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) и Международного агентства тестирования (ITA).

В состав делегации AMADA вошли заместитель исполнительного директора агентства Руфат Эфендиев и ведущий эксперт по вопросам образования Гудрат Сафаров.

В течение двухдневных дискуссий были обсуждены возможности улучшения глобальных антидопинговых усилий с использованием анализа данных (дата-аналитики) и искусственного интеллекта.