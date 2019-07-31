AMADA полностью выплатила годовой членский взнос в бюджет WADA

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) полностью выплатило годовой членский взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете WADA. Размер взноса AMADA в 2019 году составил 33 тысяч 967 долларов. Среди стран Европы Россия, Германия, Франция, Великобритания и Италия платят наибольшие годовые членские взносы. Все эти страны уже выплатили в бюджет WADA предусмотренные 946 тысяч 747 долларов. В настоящее время наибольший долг перед организацией у Румынии - 93 тысяч 592 долларов.

К 2021 году выплаты в бюджет WADA увеличатся на 8 процентов годовых.

Отметим, что наибольший годовой членский взнос в бюджет WADA сделали США - 2 миллиона 513 тысяч 651 долларов.