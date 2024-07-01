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AMADA организовала антидопинговый семинар для Федерации таэквондо Азербайджана

AMADA организовала антидопинговый семинар для Федерации таэквондо Азербайджана Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) организовало антидопинговый образовательный семинар для Федерации таэквондо Азербайджана.
Индивидуальные
1 июля 2024 г. 12:03
AMADA организовала антидопинговый семинар для Федерации таэквондо Азербайджана

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) организовало антидопинговый образовательный семинар для Федерации таэквондо Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АМАДА.

Участникам была предоставлена подробная информация о последствиях использования запрещенных веществ, наказаниях за их употребление, запрещенном списке и критериях его составления, правилах проведения тестов во время соревнований и вне соревнований, информация о местонахождении спортсменов, системе ADAMS, исключениях для терапевтического использования и других важных аспектах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMADA Azərbaycan Taekvondo Federasiyası üçün antidopinq maarifləndirmə seminarı təşkil edib

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