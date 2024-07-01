AMADA организовала антидопинговый семинар для Федерации таэквондо Азербайджана

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) организовало антидопинговый образовательный семинар для Федерации таэквондо Азербайджана.

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) организовало антидопинговый образовательный семинар для Федерации таэквондо Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АМАДА.

Участникам была предоставлена подробная информация о последствиях использования запрещенных веществ, наказаниях за их употребление, запрещенном списке и критериях его составления, правилах проведения тестов во время соревнований и вне соревнований, информация о местонахождении спортсменов, системе ADAMS, исключениях для терапевтического использования и других важных аспектах.