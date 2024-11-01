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AMADA объявило международный фотоконкурс

AMADA объявило международный фотоконкурс Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) объявило международный фотоконкурс "Олимпийский дух: за пределами побед и поражений".
Индивидуальные
1 ноября 2024 г. 15:05
AMADA объявило международный фотоконкурс

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) объявило международный фотоконкурс "Олимпийский дух: за пределами побед и поражений".

Как сообщили Report в пресс-службе AMADA, организация пригласила фотографов со всего мира представить свои фотографии, отражающие спортивные ценности и передающие идею честной игры.

В процессе отбора особое внимание будет уделено фотографиям азербайджанских спортсменов, сделанным зарубежными фотографами. Представленные фотографии должны быть оригинальными и сделаны во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Награды будут вручаться Международной ассоциацией арт-фотографов (IAAP) и фотоклубом "Гилавар". Лауреаты будут определены в результате голосования жюри из Италии, Болгарии и Азербайджана.

Фотографии для конкурса необходимо предоставить до 30 ноября 2024 года. В декабре будет организована выставка фотографий, представленных на конкурс.

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