Национальное антидопинговое агентство Азербайджана обнародовало результаты допинг-тестов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "В 2018 году Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) провело 817 тестов".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года сказала директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Шафаг Гусейнли.
Она сообщила, что по сравнению с прошлым годом это в два раза больше. В 2017 году стурктура провела 402 теста.
Самое большее пришлось на борьбу - 16,8%. На втором месте футбол (14,9%), третьем - велоспорт (11,22%).
В 2018 году AMADA обнаружило 35 нарушений антидопинговых правил. В первой "тройке" последовательно закрепились борьба, тхэквондо и бокс. В этих видах спорта соответственно положительный результат показали образцы, взятые у 12, 7 и 5 спортсменов.
Ш.Гусейнли сказала, что в этом году в Баку состоялись заседания Исполнительного комитета и Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, Баку посетила Мониторинговая группа конвенции по борьбе с допингом Совета Европы.
Инспекторы AMADA в 2018 году участвовали на Зимних олимпийских играх и Азиатских играх.
Şamo QuliyevАвтор новости