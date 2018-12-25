Национальное антидопинговое агентство Азербайджана обнародовало результаты допинг-тестов

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "В 2018 году Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) провело 817 тестов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года сказала директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Шафаг Гусейнли.

Она сообщила, что по сравнению с прошлым годом это в два раза больше. В 2017 году стурктура провела 402 теста.

Самое большее пришлось на борьбу - 16,8%. На втором месте футбол (14,9%), третьем - велоспорт (11,22%).

В 2018 году AMADA обнаружило 35 нарушений антидопинговых правил. В первой "тройке" последовательно закрепились борьба, тхэквондо и бокс. В этих видах спорта соответственно положительный результат показали образцы, взятые у 12, 7 и 5 спортсменов.

Ш.Гусейнли сказала, что в этом году в Баку состоялись заседания Исполнительного комитета и Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, Баку посетила Мониторинговая группа конвенции по борьбе с допингом Совета Европы.

Инспекторы AMADA в 2018 году участвовали на Зимних олимпийских играх и Азиатских играх.