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AMADA назвало виды спорта, где использовали допинг

AMADA назвало виды спорта, где использовали допинг За 2021 год по 19 случаям нарушений антидопинговых правил проведены разбирательства, по одному из которых разбирательство прекращено, по 6-ти принято решение, остальные в производстве.
Индивидуальные
23 декабря 2021 г. 12:40
AMADA назвало виды спорта, где использовали допинг

За 2021 год по 19 случаям нарушений антидопинговых правил проведены разбирательства, по одному из которых разбирательство прекращено, по 6-ти принято решение, остальные в производстве.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

Она отметила, что зафиксированы 18 случаев нарушений антидопинговых правил в 11 видах спорта. Так, 5 случаев нарушений приходится на пауэрлифтинг, по 2 - на борьбу, велосипедный спорт, баскетбол, по одному случаю - на пара-атлетику, футбол, самбо, карате, бокс, дзюдо и пара-дзюдо.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dopinq aşkarlanan idman növləri açıqlanıb - SİYAHI

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