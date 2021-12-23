AMADA назвало виды спорта, где использовали допинг

За 2021 год по 19 случаям нарушений антидопинговых правил проведены разбирательства, по одному из которых разбирательство прекращено, по 6-ти принято решение, остальные в производстве.

За 2021 год по 19 случаям нарушений антидопинговых правил проведены разбирательства, по одному из которых разбирательство прекращено, по 6-ти принято решение, остальные в производстве.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

Она отметила, что зафиксированы 18 случаев нарушений антидопинговых правил в 11 видах спорта. Так, 5 случаев нарушений приходится на пауэрлифтинг, по 2 - на борьбу, велосипедный спорт, баскетбол, по одному случаю - на пара-атлетику, футбол, самбо, карате, бокс, дзюдо и пара-дзюдо.