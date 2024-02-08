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AMADA и Турецкий центр антидопингового контроля обсудили сотрудничество

AMADA и Турецкий центр антидопингового контроля обсудили сотрудничество Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) и Турецкий центр антидопингового контроля обсудили перспективы сотрудничества.
Индивидуальные
8 февраля 2024 г. 19:46
AMADA и Турецкий центр антидопингового контроля обсудили сотрудничество

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) и Турецкий центр антидопингового контроля обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщили Report в AMADA, в рамках поездки в Турцию сотрудники отдела тестирования агентства ознакомились с деятельностью антидопинговой лаборатории в Анкаре.

Они были проинформированы о процессе забора образцов, направлениях деятельности отделов, современном оборудовании и его функциях.

Сотрудники AMADA отметили, что совместная деятельность способствует развитию антидопингового сотрудничества между странами, подчеркнули важность соблюдения принципов чистого и справедливого спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMADA ilə Türkiyə Dopinq Nəzarəti Mərkəzi arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib

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