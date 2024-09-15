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Альварес защитил три титула чемпиона мира по боксу

Альварес защитил три титула чемпиона мира по боксу Мексиканец Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг.
Индивидуальные
15 сентября 2024 г. 08:48
Альварес защитил три титула чемпиона мира по боксу

Мексиканец Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг.

Как передает Report, в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у пуэрториканца Эдгара Берланги единогласным решением судей.

34-летний Альварес в седьмой раз защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA и в пятый - WBO. Ранее мексиканец был лишен звания абсолютного чемпиона мира после того, как Международная боксерская федерация (IBF) отобрала у него пояс из-за отказа проводить обязательную защиту против кубинца Уильяммса Скалла. Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира в 2021 году и трижды его защищал. А в 2022 году проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. В послужном списке мексиканца теперь 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.

Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем - в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 69,9 кг, до 72,6 кг, до 76,2 кг и до 79,38 кг.

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