Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития

"В этом году мы отмечаем 20-летие Федерации гимнастики. Сегодня прошло последнее мероприятие по случаю юбилея. Мы говорили об итогах года, о результатах".

"В этом году мы отмечаем 20-летие Федерации гимнастики. Сегодня прошло последнее мероприятие по случаю юбилея. Мы говорили об итогах года, о результатах".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) Алтай Гасанов на мероприятии, посвященном 20-летию реорганизации федерации.

По его словам, на мероприятии были подведены итоги года и обсуждены результаты: "Мы прошли долгий путь. После избрания Мехрибан Алиевой президентом ФГА в 2002 году была заложена основа успешного развития. Теперь это приносит свои плоды".

Напомнив, что за прошедшие годы отечественные спортсмены пять раз принимали участие в Олимпийских играх, А.Гасанов подчеркнул, что на чемпионатах мира и Европы, крупных соревнованиях были завоеваны награды: "Представители нашей федерации были избраны в руководство Европейской гимнастики и Международной федерации гимнастики. За эти годы мы подготовили множество тренеров и судей международного уровня. Мы гордимся, что в 29 регионах Азербайджана открыты и развиваются секции гимнастики. Это очень важно для нашей молодежи, для нашего народа. В наших регионах тоже занимаются спортом".

Вице-президент ФГА напомнил, что в этом году был проведен ряд юбилейных мероприятий: "Как вы знаете, состоялись фестивали, мастер-классы. Особенно запомнился турнир в Шеки по 6 видам гимнастики. Впервые мы провели соревнования за пределами Баку. Это был очень престижный турнир. Вспоминая о результатах, мы видим, какой путь мы прошли. Конечно, были и трудности, но мы умело их преодолели. Мы большая семья. А во главе этой семьи стоит Мехрибан Алиева. Своей поддержкой, упорным трудом и советами она дает нам возможность радоваться".

По его словам, в ближайшие 20 лет им предстоит добиться еще больших успехов: "Потому что мы не останавливаемся, а движемся вперед. Наша страна развивается. Не хочу раскрывать некоторые секреты. Наши успехи еще впереди. Увидим эти достижения лет через 20".

В заключение A.Гасанов поздравил азербайджанский народ с наступающими праздниками - 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом: "Будьте с нами всегда. Потому что спорт начинается с гимнастики".