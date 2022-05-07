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Алькарас победил Джоковича и вышел в финал "Мастерса"

Алькарас победил Джоковича и вышел в финал "Мастерса" Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Мадриде.
Индивидуальные
7 мая 2022 г. 22:24
Алькарас победил Джоковича и вышел в финал Мастерса

Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Мадриде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, призовой фонд турнира превышает 6,7 миллиона евро.

Алькарас, посеянный под седьмым номером, в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 35 минут. За встречу испанец активно выиграл 51 мяч, серб - 29, при этом Алькарас совершил пять невынужденных ошибок, а Джокович - две.

Соперником Алькараса по финалу станет победитель матча между Александром Зверевым из Германии (2-й сеяный) и греком Стефаносом Циципасом (4-й).

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