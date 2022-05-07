Алькарас победил Джоковича и вышел в финал "Мастерса"

Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Мадриде.

Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Мадриде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , призовой фонд турнира превышает 6,7 миллиона евро.

Алькарас, посеянный под седьмым номером, в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 35 минут. За встречу испанец активно выиграл 51 мяч, серб - 29, при этом Алькарас совершил пять невынужденных ошибок, а Джокович - две.

Соперником Алькараса по финалу станет победитель матча между Александром Зверевым из Германии (2-й сеяный) и греком Стефаносом Циципасом (4-й).