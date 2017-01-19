Alibaba станет спонсором Олимпийских игр до 2028 года

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Китайская компания Alibaba, работающая в сфере интернет-коммерции, станет официальным спонсором следующих шести Олимпийских игр — до 2028 года, передает Report со ссылкой на РБК.

Соответствующее соглашение с Международным олимпийским комитетом было заключено в рамках экономического форума в Давосе.

Как отмечает Financial Times, Alibaba войдет в число основных спонсоров Олимпиады наряду с Coca-Cola, McDonald's, Visa и другими крупными компаниями. Согласно условиям соглашения, Alibaba, в частности, обеспечит технологическую поддержку организаторов соревнований, создаст канал потокового вещания в интернете, а также адаптирует его для китайской аудитории.

Финансовые подробности соглашения не раскрываются, однако анализ предыдущих спонсорских контрактов показывает, что сделка оценивается в сотни миллионов долларов.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2018 году в южнокорейском городе Пхенчхане.