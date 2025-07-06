Али Аскеров был удостоен степени черного пояса 5 дана

В Спортивном центре "Серхадчи" 5 июля состоялась торжественная церемония открытия турнира "Кубок Победы", организованного Федерацией карате Азербайджана (ФКА) и Спортивным союзом Арпачай.

В Спортивном центре "Сярхядчи" 5 июля был проведён торжественный открытие турнира "Кубок Победы", организованный Федерацией каратэ Азербайджана и Спортивным союзом "Арпачай". Сначала была проведена минута молчания в память о Гейдаре Алиеве, национальном лидере, а также о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в своём вступительном слове президент Федерации каратэ Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Ульви Гулиев рассказал о великой Победе, достигнутой в 44-дневной Отечественной войне, и о важности этой Победы в истории независимого Азербайджана.

Затем выступил директор военного лицея имени Джамшида Нахчиванского при Национальном университете обороны, Герой Отечественной войны Анар Мирзаев, который рассказал об освобождении наших земель под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, и подчеркнул важность исторической хроники Победы, которая будет отмечаться в пятую годовщину, для воспитания патриотизма среди молодёжи.

Выступившие депутаты Милли Меджлиса Фазиль Мустафа и Вуqar Рахимзаде рассказали о поддержке спорта в Азербайджане и роли молодых спортсменов в достижении этой великой Победы.

В своём выступлении вице-президент Спортивного союза "Арпачай" Явэр Гусейнов выразил благодарность президенту союза Эли Эсгерову за его вклад в воспитание здорового поколения и развитие каратэ в последние годы.

Затем президент Федерации каратэ Азербайджана Ульви Гулиев вручил Эли Эсгерову почётный диплом за заслуги в развитии каратэ и присвоение 5 дана чёрного пояса.

В художественной части мероприятия, организованной Фарахимом Садигом, певец Нурлан Ордуваджлы исполнил песню "Живи, Азербайджан", группа "Хан" представила специальную композицию, а солисты Идеологического и культурного центра армии имени Гези Асланова исполнили патриотические песни.