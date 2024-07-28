Альфонсо Домингес: Знаю, что весь Азербайджан болеет за меня

Я знаю, что сейчас весь Азербайджан болеет за меня.
Как передает из Парижа корреспондент
Он отметил, что его переполняет чувство радости.
"Поединок был сложным, но я усердно готовился к Олимпиаде. Я знаю, что сейчас за меня болеет весь Азербайджан, за что и хочу выразить благодарность. Особо признателен своим тренерам и всем членам команды за поддержку. Сегодня был мой день, и я смог одержать победу", - заключил он.
Отметим, что поединок 1/4 финала Альфонсо Домингес проведет 1 августа против казаха Айбека Оралбая из Казахстана.