Альфонсо Домингес: Знаю, что весь Азербайджан болеет за меня

Я знаю, что сейчас весь Азербайджан болеет за меня.

Я знаю, что сейчас весь Азербайджан болеет за меня.

Как передает из Парижа корреспондент Report , об этом сказал журналистам азербайджанский боксер Альфонсо Домингес после победы в 1/8 финала Летних Олимпийских игр - 2024.

Он отметил, что его переполняет чувство радости.

"Поединок был сложным, но я усердно готовился к Олимпиаде. Я знаю, что сейчас за меня болеет весь Азербайджан, за что и хочу выразить благодарность. Особо признателен своим тренерам и всем членам команды за поддержку. Сегодня был мой день, и я смог одержать победу", - заключил он.

Отметим, что поединок 1/4 финала Альфонсо Домингес проведет 1 августа против казаха Айбека Оралбая из Казахстана.