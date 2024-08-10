Альфонсо Домингес: Сегодня явно был не мой день

Сегодня явно был не мой день.
Как сообщает сотрудник Report из Парижа, об этом азербайджанский боксер Альфонсо Домингес заявил журналистам после финального матча в Париже-2024.
Спортсмен оценил завоеванное серебро:
"Сегодня явно был не мой день. Не удалось завоевать золотую медаль, как я хотел. Соперник был очень силен и имел лучшую мотивацию. Жаль, что не получилось, я не смог реализовать свои планы на ринге. Перед боем я анализировал соперника, но выбранная мною тактика оказалась неэффективной. Я тот спортсмен, который принимает свои поражения и не ищет оправданий. Не удалось, но я все равно добился хорошего результата, завоевал серебро и вошел в историю. Я стал первым боксером из Азербайджана, который завоевал медали на двух Олимпийских играх подряд. Обещаю, что однажды я завоюю золотую медаль. Сегодня мне досталось серебро.".
Отметим, что в финале боксер уступил узбекскому спортсмену Лазизбеку Мулложонову. Олимпийские игры в Париже-2024 завершатся 11 августа.