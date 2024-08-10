Альфонсо Домингес: Сегодня явно был не мой день

Сегодня явно был не мой день.

Сегодня явно был не мой день.

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, об этом азербайджанский боксер Альфонсо Домингес заявил журналистам после финального матча в Париже-2024.

Спортсмен оценил завоеванное серебро:

"Сегодня явно был не мой день. Не удалось завоевать золотую медаль, как я хотел. Соперник был очень силен и имел лучшую мотивацию. Жаль, что не получилось, я не смог реализовать свои планы на ринге. Перед боем я анализировал соперника, но выбранная мною тактика оказалась неэффективной. Я тот спортсмен, который принимает свои поражения и не ищет оправданий. Не удалось, но я все равно добился хорошего результата, завоевал серебро и вошел в историю. Я стал первым боксером из Азербайджана, который завоевал медали на двух Олимпийских играх подряд. Обещаю, что однажды я завоюю золотую медаль. Сегодня мне досталось серебро.".

Отметим, что в финале боксер уступил узбекскому спортсмену Лазизбеку Мулложонову. Олимпийские игры в Париже-2024 завершатся 11 августа.