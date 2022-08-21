Александр Усик в очередной раз победил Энтони Джошуа

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксерский вечер, в главном бою которого встречались обладатель титула WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе 35-летний украинец Александр Усик и бывший чемпион мира 32-летний британец Энтони Джошуа.

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксерский вечер, в главном бою которого встречались обладатель титула WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе 35-летний украинец Александр Усик и бывший чемпион мира 32-летний британец Энтони Джошуа.

Как передает Report, бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик.

Таким образом, Усик одержал свою 20-ю победу в карьере в 20-м бою, при этом 13 из них были досрочными. Для Джошуа это поражение стало третьим в карьере при 24 победах.

Это был бой-реванш боксеров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.