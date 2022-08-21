О нас

Александр Усик в очередной раз победил Энтони Джошуа

Александр Усик в очередной раз победил Энтони Джошуа В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксерский вечер, в главном бою которого встречались обладатель титула WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе 35-летний украинец Александр Усик и бывший чемпион мира 32-летний британец Энтони Джошуа.
Индивидуальные
21 августа 2022 г. 10:05
Александр Усик в очередной раз победил Энтони Джошуа

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксерский вечер, в главном бою которого встречались обладатель титула WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе 35-летний украинец Александр Усик и бывший чемпион мира 32-летний британец Энтони Джошуа.

Как передает Report, бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик.

Таким образом, Усик одержал свою 20-ю победу в карьере в 20-м бою, при этом 13 из них были досрочными. Для Джошуа это поражение стало третьим в карьере при 24 победах.

Это был бой-реванш боксеров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Usik növbəti dəfə Entoni Coşuanı məğlub edib

Другие новости из категории

Азербайджанский борец стал чемпионом мира
Азербайджанский борец стал чемпионом мира
20 августа 2022 г. 20:43
Глава Федерации дзюдо Пермского края Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу
ВидеоГлава Федерации дзюдо Пермского края Эльшад Гусейнов дал интервью российскому телеканалу
20 августа 2022 г. 20:00
ЧМ: Еще два азербайджанских борца вышли в финал
ЧМ: Еще два азербайджанских борца вышли в финал
20 августа 2022 г. 18:56
На вечере прощального поединка Забита Самедова выступит еще один азербайджанец
На вечере прощального поединка Забита Самедова выступит еще один азербайджанец
20 августа 2022 г. 15:59
Азербайджанская пловчиха: Надеюсь выиграть золото на следующей Исламиаде
Азербайджанская пловчиха: Надеюсь выиграть "золото" на следующей Исламиаде
20 августа 2022 г. 00:14
Чемпионат мира: Азербайджанский борец одолел армянина и вышел в финал
Чемпионат мира: Азербайджанский борец одолел армянина и вышел в финал
19 августа 2022 г. 18:37
Выступавшие на Исламиаде спортсмены вернулись в Азербайджан
ФотоВыступавшие на Исламиаде спортсмены вернулись в Азербайджан
19 августа 2022 г. 17:49
Уточнена часть доходов от тотализаторов, которая будет направляться на соцпроекты в Азербайджане
Уточнена часть доходов от тотализаторов, которая будет направляться на соцпроекты в Азербайджане
19 августа 2022 г. 15:37
Азербайджан в будущем может принять участие в Играх ШОС
Азербайджан в будущем может принять участие в Играх ШОС
19 августа 2022 г. 14:28
Узбекский министр: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере спорта станет новым трендом
Узбекский министр: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере спорта станет новым трендом
19 августа 2022 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi