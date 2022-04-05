Александр Тараканов: "Кубок Чемпионата Европы в командном зачете – большой успех"

"Впервые мы стали чемпионами в командном зачете. Это большой успех". Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов, отвечая на вопросы журналистов в Международном аэропорту имени Гей

"Впервые мы стали чемпионами в командном зачете. Это большой успех".



Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов, отвечая на вопросы журналистов в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.



Российский специалист отметил, что его подопечные завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.



По словам Тараканова, эта победа принадлежит всем - борцам, тренерскому составу, Федерации и азербайджанскому государству: "Все радуются столь высокому достижению. Наряду с 8 медалями, в общекомандном зачете мы завоевали чемпионский кубок. Хоть нашу команду и болельщиков разделяли многие километры, мы ощущали поддержку. Эта поддержка была очень важна нам. Выражаю признательность Федерации, руководству страны, всем борцам и журналистам, которые были рядом с нами и поддерживали нас".