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    Александр Лукашенко вновь избран президентом НОК Беларуси

    Андрей Асташевич стал первым вице-президентом комитета

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК). Как сообщает Report, выборы состоялись в рамках собрания НОК в Минске.

    В своем выступлении А. Лукашенко подчеркнул необходимость очень ясной и принципиальной оценки олимпийскому движению. Он также отметил, что ощущается необходимость в корректировке Устава НОК.

    На пост первого вице-президента комитета был избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич.

    Отметим, что Александр Лукашенко возглавляет НОК с мая 1997 года.

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