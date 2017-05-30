Александр Лукашенко вновь избран президентом НОК Беларуси

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК). Как сообщает Report, выборы состоялись в рамках собрания НОК в Минске.

В своем выступлении А. Лукашенко подчеркнул необходимость очень ясной и принципиальной оценки олимпийскому движению. Он также отметил, что ощущается необходимость в корректировке Устава НОК.

На пост первого вице-президента комитета был избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич.

Отметим, что Александр Лукашенко возглавляет НОК с мая 1997 года.