Александр Грищук: На Турнире претендентов Шахрияр Мамедьяров самый удобный соперник

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Для меня самый удобный противник на Турнире претендентов - это второй номер рейтинга ФИДЕ Шахрияр Мамедьяров.

Как передает Report, об этом сказал изданию "Известия" российский шахматист Александр Грищук.

На вопрос "Кто для вас наиболее удобный соперник в турнире претендентов?" он ответил:

"Наверное, Шахрияр Мамедьяров, второй номер рейтинга ФИДЕ. У меня положительная статистика противостояний с гроссмейстером из Азербайджана".

Помимо Шахрияра Мамедъярова участниками Турнира претендентов, который стартует в Берлине 10 марта, станут россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Владимир Крамник, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, армянин Левон Аронян и китаец Дин Лижэнь. Победитель соревнования в ноябре 2018 года проведет титульный матч с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном в Лондоне.