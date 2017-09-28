Айрат Мардеев: В Баку можно провести соревнования спортивных грузовых автомобилей

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Данный вид спорта можно развить и в Азербайджане. За время пребывания в Баку я прогулялся по городу и окрестностям. Здесь можно также провести соревнования спортивных грузовых автомобилей".

Как сообщает Report, об этом заявил пилот российской команды "КамАЗ-мастер" Айрат Мардеев на пресс-конференции в Центре Гейдара Алиева, проведенной при партнерстве Автомобильной федерации Азербайджана.

30-летний водитель отметил, что принятие в Баку соревнований по "Формуле -1" является для Азербайджана большим достижением: "Приобрести лицензию Гран-при не так уж и просто. Уже 2 года как в Баку проводится "Формула - 1". У вас очень интересный и привлекательный трек".

А.Мардеев также затронул сотрудничество с генеральным спонсором "КамАЗ-мастер" "VTB Bank" и "Red Bull": "Это мой первый визит в Баку. Мне очень понравился город, Центр Гейдара Алиева. Расположенная здесь автомобильная коллекция поражает человека. Кроме того, прошла наша встреча в азербайджанском отделении "VTB Bank". Нас встретили очень тепло. Мы сотрудничаем с "VTB Bank" уже свыше 10 лет. Он самый надежный партнер. Я признателен им, они всегда нас поддерживали. Что же касается "Red Bull", это - наши крылья. Он помогает нам одерживать победу".

Пилот заявил, что усиленно готовится к предстоящему в 2018 году в Перу, Боливии и Аргентине ралли "Dakar". По его словам, ралли, совпавшее с 40-летием соревнований, будет очень интересным.

По словам механика "KамАЗ-мастер" Рафаэля Алмадуллина, они заправились дизельным топливом на автозаправочной станции SOCAR и остались очень довольны: "Вчера мы заправились дизельным топливом на автозаправочной станции SOCAR, отличное топливо. Оно нам очень понравилось и оставило хорошее впечатление".

Отметим, что команда "KамАЗ-мастер" является 14-кратным победителем ралли "Dakar". А.Мардеев является чемпионом ралли "Dakar 2015". Он также дважды завоевывал первое место на ралли "Шелковый путь".