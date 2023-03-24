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Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира по боксу

Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира по боксу Азербайджанская спортсменка Айнур Рзаева завершила чемпионат мира по боксу, проходивший в столице Индии Нью-Дели, завоевав бронзовую медаль
Индивидуальные
24 марта 2023 г. 11:44
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира по боксу

Азербайджанская спортсменка Айнур Рзаева завершила чемпионат мира по боксу, проходящий в столице Индии Нью-Дели, завоевав бронзовую медаль.

Как сообщает Report, выступавшая в весовой категории свыше 81 кг спортсменка в полуфинале уступила Лаззат Кунгайбаевой из Казахстана.

Отметим, что финальные поединки чемпионата мира с призовым фондом 2,4 млн долларов США пройдут 25 и 26 марта. Победитель соревнований, в которых приняли участие более 300 боксеров из 65 стран, получит 100 тыс. долларов, финалист - 50 тыс. долларов, а бронзовый призер - 25 тыс. долларов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qadın boksçusu dünya çempionatını bürünc medalla başa vurub

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