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Айдын Сулейманлы: Я проиграл из-за нехватки времени

Айдын Сулейманлы: Я проиграл из-за нехватки времени ”Я очень рад участвовать в турнире с лучшими шахматистами Азербайджана".
Индивидуальные
8 декабря 2023 г. 21:28
Айдын Сулейманлы: Я проиграл из-за нехватки времени

”Я очень рад участвовать в турнире с лучшими шахматистами Азербайджана".

Об этом сообщил командированному в Габалу сотруднику Report азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы, участвовавший в супертурнире "Мемориал Вугара Гашимова-2023".

Юный шахматист, набравший 3 очка в первых 3 турах стартовавшего сегодня соревнования, назвал причины своего поражения в первом туре от Рауфа Мамедова: “В прошлом году мы также трижды встречались с Рауфом на этом турнире. В двух из них мы набрали равные очки, а в одном победил мой соперник. В ходе сегодняшней встречи с Мамедовым у меня было преимущество, проблема возникла из-за нехватки времени. Рауф тоже играл хорошо и смог победить”.

Сулейманлы подчеркнул, что в предстоящих трех турах постарается набрать больше очков.

Отметим, что в первый день Айдын Сулейманлы, проигравший Рауфу Мамедову, сыграл вничью с Теймуром Раджабовым и уступил нидерландскому шахматисту Йордену ван Форесту.

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Версия на азербайджанском языке Aydın Süleymanlı: “Azərbaycan şahmatının yükünü çiyinlərimdə daşımağa hazıram”.

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