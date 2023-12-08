Айдын Сулейманлы: Я проиграл из-за нехватки времени

”Я очень рад участвовать в турнире с лучшими шахматистами Азербайджана".

”Я очень рад участвовать в турнире с лучшими шахматистами Азербайджана".

Об этом сообщил командированному в Габалу сотруднику Report азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы, участвовавший в супертурнире "Мемориал Вугара Гашимова-2023".

Юный шахматист, набравший 3 очка в первых 3 турах стартовавшего сегодня соревнования, назвал причины своего поражения в первом туре от Рауфа Мамедова: “В прошлом году мы также трижды встречались с Рауфом на этом турнире. В двух из них мы набрали равные очки, а в одном победил мой соперник. В ходе сегодняшней встречи с Мамедовым у меня было преимущество, проблема возникла из-за нехватки времени. Рауф тоже играл хорошо и смог победить”.

Сулейманлы подчеркнул, что в предстоящих трех турах постарается набрать больше очков.

Отметим, что в первый день Айдын Сулейманлы, проигравший Рауфу Мамедову, сыграл вничью с Теймуром Раджабовым и уступил нидерландскому шахматисту Йордену ван Форесту.