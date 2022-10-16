Aimchess Rapid: Шахрияр Мамедъяров одержал еще 3 победы

Продолжается шахматный турнир Aimchess Rapid, являющийся этапом Тура чемпионов.

Продолжается шахматный турнир Aimchess Rapid, являющийся этапом Тура чемпионов.

Как передает Report, в нем принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, который играет вместе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия), Анишем Гири (Нидерланды), Рихардом Раппортом (Румыния), Гукешем, Арджуном Эригаиси, Пенталой Харикришной, Видитом Сантошем Гуджарати, Адитьей Митталом (все – Индия), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша), Нодирбеком Абдусатторовым (Узбекистан), Винсентом Кеймером (Германия), Давидом Гуижарро (Испания), Нильсом Гранделиусом (Швеция), Эриком Хансеном (Канада) и Даниэлем Народицким (США).

Участники проводят круговой турнир, по итогам которого лучшая восьмерка продолжит выступление в плей-офф.

Во второй день соревнования Мамедъяров одержал три победы:

5 тур: Кеймер – Мамедъяров 1:0

6 тур: Мамедъяров – Миттал 1:0

7 тур: Раппорт – Мамедъяров 0:1

8 тур: Мамедъяров – Гуижарро 1:0

Турнирная таблица: Абдусатторов - 17 очков, Мамедъяров, Карлсен - по 16.