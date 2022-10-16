О нас

Aimchess Rapid: Шахрияр Мамедъяров одержал еще 3 победы

Aimchess Rapid: Шахрияр Мамедъяров одержал еще 3 победы Продолжается шахматный турнир Aimchess Rapid, являющийся этапом Тура чемпионов.
Индивидуальные
16 октября 2022 г. 00:13
Aimchess Rapid: Шахрияр Мамедъяров одержал еще 3 победы

Продолжается шахматный турнир Aimchess Rapid, являющийся этапом Тура чемпионов.

Как передает Report, в нем принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, который играет вместе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия), Анишем Гири (Нидерланды), Рихардом Раппортом (Румыния), Гукешем, Арджуном Эригаиси, Пенталой Харикришной, Видитом Сантошем Гуджарати, Адитьей Митталом (все – Индия), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша), Нодирбеком Абдусатторовым (Узбекистан), Винсентом Кеймером (Германия), Давидом Гуижарро (Испания), Нильсом Гранделиусом (Швеция), Эриком Хансеном (Канада) и Даниэлем Народицким (США).

Участники проводят круговой турнир, по итогам которого лучшая восьмерка продолжит выступление в плей-офф.

Во второй день соревнования Мамедъяров одержал три победы:

5 тур: Кеймер – Мамедъяров 1:0

6 тур: Мамедъяров – Миттал 1:0

7 тур: Раппорт – Мамедъяров 0:1

8 тур: Мамедъяров – Гуижарро 1:0

Турнирная таблица: Абдусатторов - 17 очков, Мамедъяров, Карлсен - по 16.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov beynəlxalq turnirdə daha 3 qələbə qazanıb

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi