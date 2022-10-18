"Aimchess Rapid": Мамедъяров вышел в полуфинал

Сегодня на турнире «Aimchess Rapid», являющимся этапом Тура чемпионов, прошли четвертьфиналы.

Сегодня на турнире «Aimchess Rapid», являющимся этапом Тура чемпионов, прошли четвертьфиналы.

Как передает Report, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, ставший третьим по итогам кругового турнира, играл с чемпионом мира по блицу, олимпийским чемпионом в составе сборной Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым.

Мамедъяров добился победы по итогам четырех партий в рапид и вышел в полуфинал.

На пути к финалу шахматист встретится с победителем партии между Д.Гукешем (Индия) и Р.Раппортом (Венгрия).

В другом полуфинальном матче сыграют норвежский чемпион мира М.Карлсен и поляк Я.Кшиштоф-Дуда.