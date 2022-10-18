"Aimchess Rapid": Мамедъяров вышел в полуфинал

Сегодня на турнире «Aimchess Rapid», являющимся этапом Тура чемпионов, прошли четвертьфиналы.
Как передает Report, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, ставший третьим по итогам кругового турнира, играл с чемпионом мира по блицу, олимпийским чемпионом в составе сборной Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым.
Мамедъяров добился победы по итогам четырех партий в рапид и вышел в полуфинал.
На пути к финалу шахматист встретится с победителем партии между Д.Гукешем (Индия) и Р.Раппортом (Венгрия).
В другом полуфинальном матче сыграют норвежский чемпион мира М.Карлсен и поляк Я.Кшиштоф-Дуда.