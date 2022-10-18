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"Aimchess Rapid": Мамедъяров вышел в полуфинал

"Aimchess Rapid": Мамедъяров вышел в полуфинал Сегодня на турнире «Aimchess Rapid», являющимся этапом Тура чемпионов, прошли четвертьфиналы.
Индивидуальные
18 октября 2022 г. 23:52
Aimchess Rapid: Мамедъяров вышел в полуфинал

Сегодня на турнире «Aimchess Rapid», являющимся этапом Тура чемпионов, прошли четвертьфиналы.

Как передает Report, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, ставший третьим по итогам кругового турнира, играл с чемпионом мира по блицу, олимпийским чемпионом в составе сборной Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым.

Мамедъяров добился победы по итогам четырех партий в рапид и вышел в полуфинал.

На пути к финалу шахматист встретится с победителем партии между Д.Гукешем (Индия) и Р.Раппортом (Венгрия).

В другом полуфинальном матче сыграют норвежский чемпион мира М.Карлсен и поляк Я.Кшиштоф-Дуда.

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Версия на азербайджанском языке "Aimchess Rapid": Şəhriyar Məmmədyarov yarımfinala vəsiqə qazanıb

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