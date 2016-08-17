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    AIBA отстранила несколько судей от работы на олимпийском турнире по боксу

    Фамилии арбитров, допустивших ошибки в работе, не разглашаются

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) приняла решение отстранить ряд судей от обслуживания поединков боксерского турнира на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном пресс-релизе ассоциации.

    Подобное решение было принято после проверки работы судей на Олимпиаде соответствующей комиссией. Фамилии арбитров, допустивших ошибки в работе на олимпийском турнире, не разглашаются.

    AIBA также отрицает все обвинения в возможной коррупционной составляющей деятельности судей, выносивших необъективные оценки.

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