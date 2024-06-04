Агата Захрабекова выиграла международные соревнования по выездке во Франции

Член национальной сборной Азербайджана по дрессажу Агата Захрабекова стала победительницей международных соревнований по выездке в категории CDIP во французском Ле-Мане.

Член национальной сборной Азербайджана по дрессажу Агата Захрабекова стала победительницей международных соревнований по выездке в категории CDIP во французском Ле-Мане.

Как сообщили Report в Федерации конного спорта Азербайджана, вышедшая в финальную стадию соревнований спортсменка завоевала кубок, опередив конкурентов с результатом 75,9%.

Всего в соревнованиях представлена ​​21 страна.

Планирующая до конца года принять участие еще в нескольких международных турнирах представительница Азербайджана продолжает тренировки в Дюссельдорфе (Германия) при организации Федерации конного спорта Азербайджана.