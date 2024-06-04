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Агата Захрабекова выиграла международные соревнования по выездке во Франции

Агата Захрабекова выиграла международные соревнования по выездке во Франции Член национальной сборной Азербайджана по дрессажу Агата Захрабекова стала победительницей международных соревнований по выездке в категории CDIP во французском Ле-Мане.
Индивидуальные
4 июня 2024 г. 13:51
Агата Захрабекова выиграла международные соревнования по выездке во Франции

Член национальной сборной Азербайджана по дрессажу Агата Захрабекова стала победительницей международных соревнований по выездке в категории CDIP во французском Ле-Мане.

Как сообщили Report в Федерации конного спорта Азербайджана, вышедшая в финальную стадию соревнований спортсменка завоевала кубок, опередив конкурентов с результатом 75,9%.

Всего в соревнованиях представлена ​​21 страна.

Планирующая до конца года принять участие еще в нескольких международных турнирах представительница Азербайджана продолжает тренировки в Дюссельдорфе (Германия) при организации Федерации конного спорта Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı jokey Fransada beynəlxalq yarışın qalibi olub

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