АФФА выделит две судейские бригады для наблюдения за футбольными матчами на Исламиаде

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан выделит две судейские бригады для наблюдения за футбольными матчами во время IV Игр исламской солидарности. Об этом Report сообщил председатель судейского комитета АФФА Хагани Мамедов.

Он отметил, что в АФФА в связи с этим обратились из оперативного комитета Игр исламской солидарности. По словам Х. Мамедова состав бригад пока не определен: "Обращение к нам поступило вчера. Для наблюдения за футбольными матчами на Исламиаде будут выделены два рефери и 6 судей-помощников. Однако состав бригад пока не определен".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности состоятся в Баку 12-22 мая.