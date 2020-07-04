Абдулманапа Нурмагомедова похоронили

Российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане.



Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.



Отмечается, что похороны прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района, где Нурмагомедов жил. По словам собеседника агентства, на прощальной церемонии присутствовали родственники, спортсмены из Москвы, а также глава Чечни Рамзан Кадыров. "Было не так много людей", — рассказал источник.



Ранее семья Нурмагомедова выступила с заявлением в связи с его похоронами. Родные призвали не приезжать на похороны из-за пандемии коронавируса и предложили выразить соболезнования по телефону.



57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

