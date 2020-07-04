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Абдулманапа Нурмагомедова похоронили

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили Российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане
Индивидуальные
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4 июля 2020 г. 04:54

Российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане. 


Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.


Отмечается, что похороны прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района, где Нурмагомедов жил. По словам собеседника агентства, на прощальной церемонии присутствовали родственники, спортсмены из Москвы, а также глава Чечни Рамзан Кадыров. "Было не так много людей", — рассказал источник.


Ранее семья Нурмагомедова выступила с заявлением в связи с его похоронами. Родные призвали не приезжать на похороны из-за пандемии коронавируса и предложили выразить соболезнования по телефону.


57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.
 

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